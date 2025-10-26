بعد اختياره رئيسًا لـ ثقافة الشيوخ.. محمد عمران: دعم الهوية الوطنية على رأس أولوياتي

أكد المستشار محمد عمران ، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا واسعًا لتعزيز دور الثقافة والإعلام والسياحة في دعم الهوية الوطنية المصرية، وترسيخ الصورة الحقيقية لمصر كدولة رائدة حضاريًا وثقافيًا وإنسانيًا.

وقال عمران في أول تصريح له عقب فوزه برئاسة اللجنة:"أعتبر هذا الاختيار مسؤولية وطنية كبيرة، وسأعمل مع زملائي على صياغة رؤية متكاملة تجعل من الثقافة والإعلام والسياحة أدوات فاعلة لبناء وعي مستنير، وحماية قيم المجتمع المصري، وإبراز مقومات قوتنا الناعمة أمام العالم."

وأضاف: "أولوياتنا ستتركز على دعم الصناعات الثقافية والسياحية، وحماية التراث والآثار، وتطوير المنظومة الإعلامية بما يتواكب مع التحديات التكنولوجية الجديدة، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والهوية المصرية الجامعة."

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة قد أسفرت عن اختيار المستشار محمد عمران (حزب الجبهة) رئيسًا، والنائبين ياسر جلال وأيمن محمد حامد (حزب مستقبل وطن) وكيلين، والنائب أحمد عبد اللطيف (حزب العدل) أمينًا للسر، في إطار توافق واسع بين الأعضاء على تشكيل هيئة مكتب تعكس الخبرة والتنوع.