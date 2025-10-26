قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
برلمان

بعد اختياره رئيسًا لـ ثقافة الشيوخ.. محمد عمران: دعم الهوية الوطنية على رأس أولوياتي

المستشار محمد عمران رئيس إعلام الشيوخ
المستشار محمد عمران رئيس إعلام الشيوخ
فريدة محمد

أكد المستشار محمد عمران ، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا واسعًا لتعزيز دور الثقافة والإعلام والسياحة في دعم الهوية الوطنية المصرية، وترسيخ الصورة الحقيقية لمصر كدولة رائدة حضاريًا وثقافيًا وإنسانيًا.

وقال عمران في أول تصريح له عقب فوزه برئاسة اللجنة:"أعتبر هذا الاختيار مسؤولية وطنية كبيرة، وسأعمل مع زملائي على صياغة رؤية متكاملة تجعل من الثقافة والإعلام والسياحة أدوات فاعلة لبناء وعي مستنير، وحماية قيم المجتمع المصري، وإبراز مقومات قوتنا الناعمة أمام العالم."

وأضاف: "أولوياتنا ستتركز على دعم الصناعات الثقافية والسياحية، وحماية التراث والآثار، وتطوير المنظومة الإعلامية بما يتواكب مع التحديات التكنولوجية الجديدة، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والهوية المصرية الجامعة."

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة قد أسفرت عن اختيار المستشار محمد عمران (حزب الجبهة) رئيسًا، والنائبين ياسر جلال وأيمن محمد حامد (حزب مستقبل وطن) وكيلين، والنائب أحمد عبد اللطيف (حزب العدل) أمينًا للسر، في إطار توافق واسع بين الأعضاء على تشكيل هيئة مكتب تعكس الخبرة والتنوع.

المستشار محمد عمران رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ الهوية الوطنية المصرية الثقافة السياحة

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

