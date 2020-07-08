قضية أمن قومى .. الرى: الوزارة مسئولة بالشق الفنى لمفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الرى، إن جميع المؤسسات المصرية شاركت فى مفاوضات سد النهضة ، حيث أنها قضية أمن قومى لمصر.





وأضاف "السباعى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن وزارة الرى مسؤولة عن الشق الفنى خلال مفاوضات سد النهضة ، أما بالنسبة للجوانب السياسية وغيرها فيتولاها جهات أخرى.





وتابع أن مياه النيل تمثل لمصر حياة ووجودا لملايين المواطنين، متابعا أن أنه فى حالة عدم وجود مرونة من أثيوبيا فى مسألة سد النهضة، فإن ذلك يضعف الوصول إلى نتيجة وإتفاق نهائي.





وأكد أنه مازالت هناك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة.







وأشار إلى أن المفاوض المصرى تحمل كثيرا خلال أكثر من 10 سنوات فى مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.

