AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

24.4 مليون جنيه مشتريات المستثمرين المحليين بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بنحو 24.4 مليون جنيه خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الأربعاء وسط تباين أداء مؤشراتها. 

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه.. فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بنحو 26.2 مليون جنيه. 

بلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1.6 مليار جنيه من خلال كمية تداول بلغت 565.3 مليون سهم عبر تنفيذ 52670 عملية تداول.


تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة7ر0 في المائة ليبلغ مستوى 85ر11127 نقطة،شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو12ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 54ر 2378 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 13ر0 في المائة ليبلغ مستوى 05ر1542 نقطة. 

وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 80 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 79 شركة وحافظت 20 شركة على أسعار اغلاقتها السابقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

البورصة تربح 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء.. وتباين في أداء المؤشرات

ترشيحاتنا

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

كولاية عثمانية مخلصة.. قطر تخالف الجميع وتناصر احتلال أردوغان في ليبيا

الصحة: تسجيل 1025 إصابة جديدة بـ كورونا.. و75 وفاة

فستان أسود ومكياج صاخب.. لقاء الخميسى تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير لقاء الخميسي تعرضها للانتقادات.. والجمهور: دا فوتوشوب

اليانسون لعلاجه.. تعرف على أعراض مرضى القولون العصبي

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد