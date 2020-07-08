24.4 مليون جنيه مشتريات المستثمرين المحليين بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بنحو 24.4 مليون جنيه خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الأربعاء وسط تباين أداء مؤشراتها.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه.. فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بنحو 26.2 مليون جنيه.
بلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1.6 مليار جنيه من خلال كمية تداول بلغت 565.3 مليون سهم عبر تنفيذ 52670 عملية تداول.
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة7ر0 في المائة ليبلغ مستوى 85ر11127 نقطة،شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو12ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 54ر 2378 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 13ر0 في المائة ليبلغ مستوى 05ر1542 نقطة.
وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 80 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 79 شركة وحافظت 20 شركة على أسعار اغلاقتها السابقة.