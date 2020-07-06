AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالإنفوجراف... البورصة المصرية تتعافى من آثار أزمة كورونا العالمية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم لتكتسي باللون الأحمر بعد أن منيت بخسائر تاريخية نتيجة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات، تمكنت البورصة المصرية من أن تتعافى من آثار هذه الأزمة وتحقق ارتفاعًا في مؤشراتها، وذلك بفضل الأداء التراكمي الإيجابي للبورصة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على أوجه التعافي في البورصة المصرية. 

وجاء في الإنفوجراف، ارتفاع رأس المال السوقي والذي يشمل سوق البورصة الرئيسي، وبورصة النيل بنسبة نمو 10.4%، ليصل إلى 590 مليار جنيه، بنهاية الربع الثاني من عام 2020،  حيث ارتفع مؤشر البورصة (EGX 70)، بنسبة 45.9% في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بـ 21.5% انخفاض خلال الربع الأول من عام 2020، في حين بلغ رأس المال السوقي للمؤشر نفسه 180.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020، وبالنسبة لمؤشر البورصة، (EGX100)، فقد ارتفع بنسبة 37.5% في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بـ 25.2% انخفاض خلال الربع الأول من عام 2020، كما بلغ رأس المال السوقي للمؤشر نفسه 488.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020.
ورصد الإنفوجراف، ارتفاع مؤشر البورصة (EGX 50)، بنسبة 28.4% في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بـ 31.5% انخفاض خلال الربع الأول من عام 2020، كما بلغ رأس المال السوقي للمؤشر ذاته 382.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020.

أما بشأن مؤشر البورصة (EGX 30)، فقد ارتفع بنسبة 12.2% في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بـ 31.3% انخفاض خلال الربع الأول من عام 2020، كما بلغ رأس المال السوقي للمؤشر ذاته 307.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020.

وأوضح الإنفوجراف، أن الأداء الإيجابي التراكمي لمؤشرات البورصة المصرية؛ يقلل تداعيات أزمة كورونا في 2020، حيث ارتفعت قيمة مؤشر البورصة (EGX30) بنسبة 7.1%، لتصل إلى 13961.56 نقطة في 31 ديسمبر 2019، مقارنة بـ 13035.77 نقطة في 31 ديسمبر 2018، كما زاد إجمالي التداول في البورصة بنسبة 14.3%، ليصل إلى 409.72 مليار جنيه عام 2019، مقارنة بـ 358.5 مليار جنيه عام 2018، وكذلك زيادة إجمالي تداول السندات بنسبة 190.5%، ليصل إلى 182.9 مليار جنيه عام 2019، مقارنة بـ 62.97 مليار جنيه عام 2018.
وجاء في الإنفوجراف، زيادة عدد الشركات التي تستخدم نظام الإفصاح الإلكتروني بالبورصة، بنسبة 3.6%، لتصل إلى 228 شركة عام 2019، -تمثل نسبة 100% من الشركات المقيدة والمتداولة- مقارنة بـ 220 شركة عام 2018، فضلًا عن انخفاض متوسط المدة اللازمة لإنهاء إجراءات قيد زيادة رؤوس الأموال بنسبة 10.8%، لتصل إلى 58 يومًا عام 2019، مقارنة بـ 65 يومًا عام 2018، كما زاد الطرح الخاص للشركات بنسبة 0.9%، ليصل إلى 4.72 مليار جنيه عام 2019، مقارنة بـ 4.68 مليار جنيه عام 2018.

وأوضح الإنفوجراف، زيادة المستثمرين الجدد في البورصة المصرية بنسبة 33.3%، لتصل إلى 32 ألف مستثمر جديد عام 2019، مقارنة بـ 24 ألف مستثمر جديد عام 2018، وكذلك زيادة عدد الإفصاحات المرسلة من الشركات المقيدة بنسبة 4%، لتصل إلى 9800 إفصاح عام 2019، مقارنة بـ 9423 إفصاحًا عام 2018، فضلًا عن زيادة رأس المال السوقي للسندات بنسبة 42.7%، لتصل إلى 979 مليار جنيه عام 2019، مقارنة بـ 686 مليار جنيه عام 2018.

وفيما يتعلق بالأجانب في البورصة، رصد الإنفوجراف، زيادة صافي مشتريات الأجانب بنسبة 642.1%، لتصل إلى 42.3 مليار جنيه عام 2019، مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه عام 2018، هذا بجانب زيادة استحواذ الأجانب على الطروحات الخاصة بنسبة 9.7%، لتصل إلى 3.4 مليار جنيه عام 2019، مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه عام 2018، وكذلك زيادة استحواذ الأجانب على الطروحات العامة بنسبة 75%، لتصل إلى 70 مليون جنيه عام 2019، مقارنة بـ 40 مليون جنيه عام 2018.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى قيمة فى تاريخ سوق المال ...الرقابة المالية :إصدارات سندات التوريق باكثر من 22 مليار جنيه في 2019

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات

علاج كورونا .. الصحة العالمية: تجارب ريميدسيفر تستغرق شهرين ولم نتوصل لقرار نهائي

فضل صيام الاثنين والخميس.. سببان وراء حرص الرسول عليهما

هل يأثم المستطيع تارك الأضحية.. علي جمعة يجيب

متى عيد الاضحى 2020 فى مصر ؟.. العيد الكبير آخر الشهر

12 طريقة لتسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز الطبيعي

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

تمهيدا لافتتاحه.. رئيس الوزراء يتفقد مقر إدارة مرور الجيزة بـ6 أكتوبر

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 6-7-2020

الممثلة المصرية الاسطورية.. فان دام ينعى رجاء الجداوى بكلمات مؤثرة

شهيد شهامة جديد في الكويت.. حكاية شاب مصري دفع حياته ثمنا للدفاع عن مكان عمله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها