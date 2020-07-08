القومي لحقوق الإنسان يعلن عن استعداده للمشاركة في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ





كما ناقش المجلس تقريرا حول استعداداته للمشاركة فى عملية متابعة انتخابات مجلس الشيوخ القادمة موجها الدعوة للتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية المعنية واستعداده لتدريب كوادر هذه المؤسسات على متابعة العملية الانتخابية فى ضوء الخبرات التراكمية للمجلس فى هذا الشأن.





عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الدورى اليوم برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضور الأمين العام السفير مخلص قطب، وذلك بمقر المجلس وسط إجراءات احترازية تم اتخاذها فى ظل مواجهة جائحة كورونا .ناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من التقارير والموضوعات حول حالة حقوق الإنسان فى ظل وباء كورونا الذى يجتاح العالم، وفى هذا الصدد أكد المجلس على جهود الدولة المصرية التى اتخذتها على مختلف الأصعدة لمواجهة هذا الوباء وضرورة ما يستتبعه ذلك من جهود للمجتمع المدنى لمؤازرة جهود الدولة فى هذا الصدد .وناقش المجلس أيضا تقريرا حول متابعة خطة تنقية المناهج التعليمية بالتعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم بما يدعم ويحفز على قيم حقوق الإنسان.