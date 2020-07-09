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فن

متعة إيذاء الجسد.. ابنة مايكل جاكسون تكشف عن طريقتها للتغلب على رحيل والدها

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:43 ص
ابنة مايكل جاكسون
ابنة مايكل جاكسون
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أحمد إبراهيم
كشفت عارضة الأزياء باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، عن متعتها الجسدية التى تهون عليها رحيل والدها والشعور بفقدانه.

وقالت "باريس"، فى لقاء تليفزيونى، "منذ رحيل والدها مايكل جاكسون، وهى تشعر بحالة من الاكتئاب الشديد، ولكنها تحاول أن تتغلب على هذا الأمر من خلال إيذاء جسدها، وهو يعد بمثابة متعة خاصة لها تساعدها على النسيان". 

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وأضافت "باريس"، أن بعد وفاة والدها دخلت في اكتئاب حاد، وهو الأمر الذى دفعها إلى تناول الطعام بشراهة، وتسبب فى زيادة وزنها. 

يذكر أن مايكل جاكسون توفي عام 2009 وأثار حالة من الجدل الواسع بعد رحيله.
  
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