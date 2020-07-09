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فن

لم أعتذر.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات قضيته ضد ريهام سعيد وريم البارودى

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:51 ص
شقيق ياسمين عبد العزيز
شقيق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى وزوجته
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان وائل شقيق ياسمين عبد العزيز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف عن استمراره فى قضيته ضد الفنانين الذين خاصمهم فى قضية سب وقذف عبر صفحاتهم بسبب أزمته مع شقيقته وزوجها احمد العوضى. 

وقال وائل : "ملحوظة بس لان الصحافة بتاخد الكلام وتنقله علي مزاجها.. انا لم ولن اعتذر لشخص غلط فيا ولم يبدأ بالاعتذار..

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واضاف وائل : "واعتذاري لم يكن الا لأصدقاء مقربين وزملاء اتصلوا بيا في وقت مكانش تمام ورديت بشكل عصبي عليهم.

وأوضح شقيق ياسمين قائلا : "اما خطواتي القانونيه انا ماشي فيها مع الاستاذ محامي العائله/ محمد حموده المحامي والأستاذ رئيس النقابه/ اشرف ذكي مع من تداولوا اسمي عبر صفاحتهم من الزملاء ولم ار منهم حتي الان أي اعتذار علي ما بدر .. وأرجوا من الأخوه الزملاء الصحافيين التحري عن أي خبر قبل نشره وشكرا". 

وكان اختصم شقيق ياسمين عبد العزيز عدد من الفنانين هم ريم البارودى ومحمد محمود عبد العزيز وعمرو عبد العزيز والاعلامية ريهام سعيد وذلك بعد ان وجهوا له بعض الكلمات التى يراها نوعا من السب والقذب على خلفية خلافة مع شقيقته واحمد العوضى قبل ان يعلنا زواجهما.  

وكانت خضعت الاعلامية ريهام سعيد لتحقيق معها فى الواقعة وقالت فى اقوالها إنها تأذت من الفيديو الذى نشره "وائل عبد العزيز" شقيق ياسمين عبد العزيز، وسبها بعبارات لا تليق بها كإعلامية، وقام بتهديدها.
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