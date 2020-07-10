غدا.. الصحفيين تجرى قرعة الإسكان أون لاين

قررت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ إجراء قرعة علنية "أونلاين" على وحدات الإسكان الاجتماعى.





وأوضحت لجنة إسكان الصحفيين أنها ستجرى القرعة اون لاين غدا السبت الساعة الواحدة ظهرا وذلك للزملاء الذين تقدموا لحجزها في يناير الماضى.





وأضافت لجنة الإسكان، أن القرعة تجرى أونلاين في حضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس لجنة الإسكان محمد سعد عبد الحفيظ و أعضاء مجلس النقابة.



