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تعليم

بدء تصحيح امتحاني أحياء وفيزياء الثانوية العامة .. غدا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:00 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
تبدأ كنترولات الثانوية العامة غدا السبت ،  في تقدير درجات العينة العشوائية لـ امتحاني الأحياء والفيزياء .

وقال أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ،  أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا .

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وكانت قد قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار إجابة قاعدتين أو أربع قواعد نيتروجينية كإجابة للسؤال رقم (28) لصالح الطالب؛ حيث أن عدد القواعد النيتروجينية (4) بينما عدد المجموعات التي تنتمى إليها القواعد النيتروجينية (2).

أما فيما يخص ترجمة السؤال رقم (20) في نسخة الامتحان المترجمة إلى اللغة الانجليزية فقد اعتبرت اللجنة أن إجابة الطالب صحيحة سواء أجاب عن السؤال في صيغته العربية أو باللغة الإنجليزية وتم إدراج ذلك في نموذج الإجابة، وإحالة لجنة الترجمة إلى التحقيق.

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أما عن الفيزياء .. فقد أشار موجهى عموم مادة الفيزياء إلى أنه تم إعداد الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية العلوم، والأسئلة جاءت من أمثلة وتدريبات بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.

وتقرر  إضافة بدائل إجابة جديدة إلى نموذج الإجابة اقترحها السادة موجهى عموم الفيزياء على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).
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