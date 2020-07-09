AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:20 م
لافتة نادي القرن
لافتة نادي القرن
Advertisements
ريهام بكير
تدرس الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة الشكوى المقدمة من النادى الاهلى لرفع لافتة نادى القرن التى تم قام مسئولو نادى الزمالك برفعها على أسوار النادى. 

وبدأت الشئون القانونية فى دراسة الشكوى المقدمة من الاهلى لاعداد تقرير كامل لعرضه على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وفقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية. 

وأوضحت مصادر ان الوزارة تلقت خطاب النادى الأهلى وتم تحويله للدراسة القانونية  لبحث الموقف كاملا فى ظل  سعى ورغبة الوزارة فى تهيئة وتهدئة الاجواء داخل الوسط الرياضى ومنح كافة الأطراف حقوقها فى تلك الأزمة وغيرها من الأزمات التى تعرقل مسيرة الاستقرار التى ينعم بها الوسط حاليا فى ظل الجهود والمساعي الطيبة التي يبذلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع كافة الهيئات الشبابية والرياضية.

واشارت الى انه بمجرد الانتهاء من تلك الدراسة سيتم الاعلان عن كافة النتائج للجميع من اجل مزيد من الإستقرار والهدوء داخل الوسط.

ونجح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تجاوز وحل العديد من الأزمات التى ضربت الوسط الرياضى فى كافة الألعاب الرياضية ليعيد الهدوء إلى الوسط الرياضى كاملا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد تلقت شكوى من النادى الأهلى فى اجازة نهاية الاسبوع الماضى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يعود النشاط الرياضي في مصر أم سيتم إلغاؤه.. البرلمان يجيب

وزير الشباب والرياضة: ندرس مطالب الأهلي قانونيا بشأن التبرعات وأزمة نادي القرن

وزير الرياضة يجتمع مع لجنة مركز شباب الجزيرة لبحث إجراءات عودة النشاط

في أول أيام عودة النشاط..وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد

قرار صارم.. منع الألعاب الجماعية في حدائق الأطفال بنادي سموحة

وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية بنادي وادي دجلة الرياضي

ترشيحاتنا

أسباب الانتفاخ تحت العينين وعلاجه بوصفات طبيعية

أحمد فلوكس يتعرض للسرقة

سرت والجفرة.. الجيش الليبي: الخط الأحمر مؤمن والعدو فشل في اختراقه 3 مرات

صعب يفهموا الوزن النسبي.. نبيل الحلفاوي يعلق على احتفال الزمالك بـ"نادي القرن الافريقي"

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

مصادر: الشناوي سليم وسيشارك في مران الأهلي بشكل طبيعي السبت

AdvertisementS

في بيان رسمي.. الكاف يحسم مصير تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم

بسبب طاهر محمد.. الأهلي يفسد فرحة احتفال الزمالك | تفاصيل

صعب يفهموا الوزن النسبي.. نبيل الحلفاوي يعلق على احتفال الزمالك بـ"نادي القرن الافريقي"

الكاف يعلن إجراءات جديدة بشأن مباراتي نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. 3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

هل يضحي صلاح بكتابة التاريخ مع ليفربول مقابل مجد ريال مدريد .. تطورات انتقال الفرعون إلى الميرنجي

أستون فيلا ضد مان يونايتد .. الشياطين يتقدمون بهدفين دون رد بالشوط الأول

بعد التعاقد رسمياََ.. موعد انضمام طاهر محمد طاهر لتدريبات النادي الأهلي

في يوم الاحتفالية.. الزمالك يستعرض بطولاته التي تؤهله للتتويج بلقب نادي القرن.. فيديو

رئيس الجبلاية السابق: شكوى الزمالك فى الفيفا عن أزمة نادى القرن دون جدوى

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

أسباب الانتفاخ تحت العينين وعلاجه بوصفات طبيعية

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش