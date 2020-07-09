قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

تدرس الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة الشكوى المقدمة من النادى الاهلى لرفع لافتة نادى القرن التى تم قام مسئولو نادى الزمالك برفعها على أسوار النادى.





وبدأت الشئون القانونية فى دراسة الشكوى المقدمة من الاهلى لاعداد تقرير كامل لعرضه على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وفقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية.





وأوضحت مصادر ان الوزارة تلقت خطاب النادى الأهلى وتم تحويله للدراسة القانونية لبحث الموقف كاملا فى ظل سعى ورغبة الوزارة فى تهيئة وتهدئة الاجواء داخل الوسط الرياضى ومنح كافة الأطراف حقوقها فى تلك الأزمة وغيرها من الأزمات التى تعرقل مسيرة الاستقرار التى ينعم بها الوسط حاليا فى ظل الجهود والمساعي الطيبة التي يبذلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع كافة الهيئات الشبابية والرياضية.





واشارت الى انه بمجرد الانتهاء من تلك الدراسة سيتم الاعلان عن كافة النتائج للجميع من اجل مزيد من الإستقرار والهدوء داخل الوسط.





ونجح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تجاوز وحل العديد من الأزمات التى ضربت الوسط الرياضى فى كافة الألعاب الرياضية ليعيد الهدوء إلى الوسط الرياضى كاملا.





وكانت وزارة الشباب والرياضة قد تلقت شكوى من النادى الأهلى فى اجازة نهاية الاسبوع الماضى.



