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جامعة القاهرة تكشف تفاصيل استعدادها لبدء الامتحانات 11 يوليو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:10 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أسامة علي

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب بداية 11 يوليو لأداء امتحاناتهم.


وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن القاعدة الأولى التى وضعتها الجامعة هى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من طلاب وأعضاء هيئة تدريس.


وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة وجود العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها ضمن إجراءات الوقاية من كورونا للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.


وأشار محمود علم الدين أن 80 ألف طالب مسجلين في امتحانات جامعة القاهرة التى سوف تبدأ السبت، في 22 كلية.


 وأكد  أنه متاح أمام جميع طلاب جامعة القاهرة طلب تأجيل الامتحانات نظرا لتفشي فيروس كورونا.

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