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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول معرض لمستحضرات التجميل بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

طلاب كلية الصيدلة
طلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس

أقامت كلية الصيدلة جامعة عين شمس المعرض الأول لمستحضرات التجميل تحت عنوان Cosmetics and Cosmeceutical Exhibition ، وذلك تحت رعاية ا.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، ا. د. أماني أسامة عميد الكلية و ا.د ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك انطلاقاً من أهمية التطبيق العملي للجانب الأكاديمي الذى يتعلمه الطلاب خلال البرامج الدراسية ، و في إطار مقرر مستحضرات التجميل والعلاج التجميلي الذي يقوم بدراسته طلاب المستوي الخامس (برنامج الفارم دي) ، والذى يمنح الخريج المهارات المطلوبة للعمل في تصنيع وتسويق مستحضرات التجميل وتشمل تكنولوجيا تصنيع مستحضرات التجميل مثل مستحضرات العناية بالبشرة والشعر وأدوات التجميل ومستحضرات العناية باليدين والقدمين وغيرها ، بالإضافة إلى  تغليف مستحضرات التجميل وتقنيات ومواد التغليف المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل، والإضافات المستخدمة في مستحضرات التجميل مثل الزيوت المعطرة وخلاصة النباتات العطرية، رقابة الجودة لمستحضرات التجميل وكذلك الممارسة الجيدة في مجال صناعة مستحضرات التجميل، و أيضاً الآثار الجانبية لاستخدام مستحضرات التجميل مثل تهيج البشرة وكيفية معالجة هذه الآثار الضارة وكيفية تجنبها.

أقيم المعرض تحت اشراف ا.د  رانيا حتحوت رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية وبتنظيم وتنسيق  د. ايمان المراكبي مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ،  ⁠د. دعاء شكشك منسق المقرر ومدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية و الدكتورة دينا عمر مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

وقد قام الطلاب بتقديم ٣٤ مشروع لمستحضر تجميلي متكامل ، كما تم تقديم جوائز نقدية للفائزين وتقديم تدريب داخلى لعدد ٢٠ طالب مقدمة من إحدى شركات الأدوية الشهيرة .

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