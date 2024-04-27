نشرة المرأة والصحة.. إطلالة ابنة حسام حسن في حفل خطوبتها.. فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور.. شاهد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟
يحدث جفاف العين عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي للعين، ما يتسبب في عدم إفراز العين للدموع، الأمر الذي يؤدي لالتهاب سطح العين وحدوث تلف فيه.
فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور يثير ضجة| سعره خرافي
حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
تجاوز الربع مليون.. سعر فستان أنغام في حفلها بالعاصمة الإدارية
أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا احتفالا بعيد تحرير سيناء، وذلك امس الموافق 25 يناير، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.
ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد
تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة من حفل خطوبة يارا ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وسط أجواء عائلية.