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أخبار العالم

في السعودية..لقائدي المركبات احذر هذا لنوع من المخالفات

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:52 ص
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
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محمود نوفل
وجهت  الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ملاك السيارات كافة، لضرورة التحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، التي تنص على وجود تأمين سار للمركبة، بما يضمن الحقوق النظامية لمتضرري الحوادث التي تكون سببا في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليا، والمقرر له ان ينطلق في غضون الأيام القليلة القادمة.

واوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي أن كبائن الرصد الآلي " ساهر " تقوم برصد مخالفة تأمين المركبات مقترنة مخالفات اخري مثل السرعة الزائدة او عدم إرتداء حزام الأمان او مكالمة في الهاتف المحمول اثناء القيادة وغيرها من المخالفات .

وكشفت إدارة المرور عن  قيمة مخالفة عدم تأمين المركبة، بـ150 ريالًا، لافتة الي أنه لن يتم احتساب مخالفة أخرى لعدم تأمين المركبة، ما لم يمض على مخالفة التأمين 24 ساعة منذ بداية المخالفة الأولى، وذلك في حال تم تسجيل مخالفات أخرى على المركبة.

وعند رصد المخالفة، فإنه يتم الاستعلام عن سريان تأمين المركبات، ومن ثم احتساب المخالفة بقيمة 150 ريالا، إضافةً إلى مخالفة السرعة، وعند رصد مخالفة أخرى في نفس اليوم، لا يتم الاستعلام عن التأمين، إلا بعد مرور 24 ساعة، على أن يتم احتساب مخالفة السرعة بشكل طبيعي
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