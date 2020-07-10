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أخبار العالم

بعد 25 عاما.. محكمة أمريكية تأمر إيران بدفع تعويضات لضحايا تفجير الخبر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:40 ص
محكمة أمريكية تأمر
محكمة أمريكية تأمر إيران بدفع تعويضات لضحايا تفجير الخبر
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القسم الخارجي
حملت محكمة أمريكية، إيران المسؤولية الأولى عن تفجيرات أبراج الخبر في السعودية التي حدثت منذ 25 عاما وأدت إلى مقتل 19 من القوات الأمريكية وإصابة المئات.

وأمرت المحكمة الجزئية الأمركيية إيران بدفع مليار دولار كتعويضات لضحايا تفجيرات الخبر، وهم 14 طيارًا و41 من أفراد أسرهم.

من جهته، قال محامي الضحايا، إن العدالة وصلت لهؤلاء المحاربين الشجعان في سلاح الجو الأمريكي وعائلاتهم. مضيفا "أنه لشرف وامتياز أن أناضل من أجل العدالة وتعويض هذه العائلات".

ولفت إلى "أن مرور أكثر من عقدين على هجوم برجي الخبر لم يحبط جهودنا. وسنواصل السعي إلى محاسبة حكومة إيران على هذا الهجوم الإرهابي طالما كان ذلك ضروريًا".
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