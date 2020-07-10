برلماني: مغادرة أول فوج سياحي مصر بدون إصابة يثبت نجاح الإجراءات الوقائية

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بإعلان وزير السياحة والآثار بمغادرة أول دفعة من السياح من مصر بعد قضائهم إجازاتهم دون إصابة واحدة.





وأشار المسعود، في بيان، إلى أن هذه الخطوة تثبت نجاح الحكومة وجديتها في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية داخل الفنادق، والالتزام باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الطبية داخل الفنادق وأثناء الإقامة والتعامل مع السائحين.





ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية استمرار الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية لضمان عدم تسريح العاملين بها، مما سيؤثر بالسلب على العديد من الأسر، منوها أن الحكومة أدارت الملف السياحي خلال أزمة فيروس كورونا باحترافية خففت من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد المصري.