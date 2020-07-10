آثار خنق.. العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق

أعلنت تقارير صحفية العثور علي جثة كرار ابراهيم حارس مرمى منتخب العراق الأولمبي ونادي الطلبة لكرة القدم داخل سيارته في منطقة السعدون.





وحسب صحيفة روسيا اليوم فإن قوات الشرطة عثرت علي جثة اللاعب مساء أمس داخل سيارته ببغداد ونقلت الي دائرة الطب العدلي بعدما وجدت آثار الخنق عليها وتم فتح التحقيق في الحادثة.





واضافت ان حارس المرمى يسكن في محافظة البصرة جنوب العراق واوجد في العاصمة بغداد لتجديد تعاقده مع فريق الطلبة للموسم الثاني علي التوالي .





وكان كرار ضمن منتخب العراق الأولمبي الذي شارك في بطولة دورى الالعاب الاولمبية التى استضافتها ريودي جانيرو بالبرازيل عام 2016 .