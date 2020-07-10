ريال مدريد يتقدم بالهدف الثاني في شباك ألافيس

تقدم ريال مدريد على نظيره الافيس بالهدف الثاني في المباراة المقامة خلال الأسبوع الخامس والثلاثون من عمر الدوري الإسباني.





أحرز أسينسيو الهدف الثاني في المباراة بعد تمريرة سحرية من بنزيما ليضعها في شباك حارس الافيس معلنا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 بعد أن رجع الحكم للفار.





وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء لصالح النادي الملكي بعد عرقلة فيرلاند ميندي من المدافع تشيمو نافارو داخل منطقة الجزاء وسددها المهاجم بنزيما بنجاح في الدقيقة الحادية عشر من زمن الشوط الأول.





وأجرى الافيس التبديل الأول الاضطراري لفريق بسبب إصابة نافارو





وتوقف لقاء ريال مدريد و الألفيس بسبب إصابة حكم المباراة في قدمه في الدقيقة ثلاثون من زمن الشوط الأول.





وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيلة ريال مدريد كالتالي:





في حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.





في خط الدفاع: إيدير ميليتاو – رافاييل فاران– فيرلاند ميندي- لوكاس فاسكيز.





في خط الوسط: ماركو أسينسيو– لوكا مودريتش – توني كروس – كاسيميرو – رودريجو جوس.





في خط الهجوم: كريم بنزيما.





ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الملكي كل من، أريولا – دييجو التوب سواريز – فيرلاند ميندي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – براهيم دياز – فرانشيسكو إيسكو – جاريث بيل – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – توني كروس – خافيير هيرنانديز.





جدير بالذكر أن اللوس بلانكوس يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة.