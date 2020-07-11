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أخبار العالم

ترامب: سأوقع قريبا قرارًا بشأن منح الجنسية للمهاجرين

السبت 11/يوليه/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع في الأسابيع القادمة على أمر تنفيذي يمهد الطريق لمنح الجنسية للمهاجرين المعروفين باسم "الحالمين" ممن قدموا للبلاد وهم أطفال.

و"الحالمون" هم مهاجرون غير نظاميين دخلوا إلى الولايات المتحدة واستقروا فيها عندما كانوا أطفالا، ويبلغ عددهم نحو 650 ألفا.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت في يونيو حكما يبطل مساعي الرئيس دونالد ترامب لإلغاء برنامج "داكا" الذي يوفر حماية لصغار المهاجرين من الترحيل.

وأيد القضاة حكما أصدرته محكمة أدنى خلصت إلى أن مساعي ترامب الرامية إلى إلغاء برنامج "الإجراء المؤجل للواصلين أطفالا"، المعروف اختصارا بـ"داكا"، كانت "غير قانونية".

ومنذ عام 2017، سعت إدارة ترامب إلى إلغاء البرنامج الذي بدأ العمل به خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
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