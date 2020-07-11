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تعليم

اليوم تربية فنية حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

السبت 11/يوليه/2020 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تبدأ كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك اليوم السبت امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فروع الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على "سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 

ومن المقرر ان تبدأ الكلية امتحانات الفرق النهائية اليوم فى تمام الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا ،وتستمر الامتحانات حتى يوم 26 يوليو 2020 على أن يكون عدد أيام الامتحان 8 ايام وتكون الفترة بين المادة والأخرى يوم أو اثنين على الأقل . 

حيث يلتزم  العاملون بالزى الواقى، و"الفيس شيلد" والكمامات وتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان باستخدام الكواشف الحرارية، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمهم بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم، والتى من ضمنها البوابة التى صنعها طلاب الكلية بالجهود الذاتية. 

ونوهت إدارة الكلية على الطلاب من قبل على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية داخل اللجان وهى: 


ارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان 


الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية وعدم استعارة أى أدوات 


الالتزام بحمل المطهرات الخاصة بكل طالب 


منع التجمعات قبل وبعد الامتحان 


الإبلاغ فى حال الشعور بأى أعراض للمرض


الالتزام بالتباعد والمسافات


وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.

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