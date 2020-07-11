لمواجهة كورونا.. فض سوق للباعة الجائلين بالخانكة

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة فى القليوبية حملة لإزالة الإشغالات وتم فض سوق للباعة الجائلين خلف مستشفى الغسيل الكلوى.





وأشار طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إلى قيام مسئولى الإشغالات بفض سوق المدينة وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذها مجلس المدينة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد ربيع على ضرورة تنفيذ كل القرارات والبعد عن التجمعات وارتداء الكمامة لمقاومة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين وسلامة ذويهم.





وكانت تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة الأسواق العشوائية ورفعها فورا حفاظا على حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار الفيروس.





فيما واصلت مديرية الزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين الدفع بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضراوات واللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين ضمن الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك.