حملات موسعة بالقليوبية لإزالة الإشغالات

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة لإزالة الإشغالات بحى شرق شبرا الخيمة وذلك فى إطار توجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. الإشغالات









وتابع نائب المحافظ حملة إزالة الإشغالات والجراجات المخالفة بحي شرق شبرا الخيمة برفقة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي وشرطة المرافق وقوة شرطة قسم ثان شبرا الخيمة.





وخلال الحملة تم إزالة الإشغالات بشارع مصرف مسطرد وإزالة جراج مخالف ، كما ضبط مخزن منظفات بدون ترخيص واتخذت ضده الإجراءات القانونية.





كما تفقد حماد أعمال تطوير حديقة منطقة الربط بمحور ربط شرق القاهرة وطريق شبرا بنها.





فى سياق متصل قامت ايمان ريان نائب محافظ القليوبية بجولة مفاجئة على سوق وسط البلد (ميدان سعد زغلول) للتأكد من إلتزام البائعين بعدم التعدي على حرم الطريق وتوسعه الشارع من الجانبين وعدم وجود إشغالات ونظافة السوق.





قامت ريان بالتنبية على البائعين غير الملتزمين بعدم التعدى على حرمة الطريق والالتزام بالتعليمات المتفق عليها وبالتالى سيتم استمرار حملة إزالة الاشغالات فى حالة الاستمرار بالتعدى.