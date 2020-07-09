واقيات طبية من صندوق تحيا مصر إلى مستشفى حميات بنها

نظم صندوق تحيا مصر قافلة لمستشفى حميات بنها بمحافظة القليوبية لتوفير 3500 كمامة جراحية و300 كمامة من نوع KN95 و600 بدلة عزل واقية و17500 جوانتي لاتكس و300 لتر كحول إيثيلي لدعم جهود الفرق الطبية في أقسام العزل.









وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة تأتي ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة".

واشار الطباخ الى استمرار قوافل صندوق تحيا مصر بكل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية تحت شعار "من المصريين للمصريين".





وكانت مديرية الصحة بالقليوبية اعلنت عن 14 مرشحا محتملا حتى الآن لمجلس الشيوخ تقدموا لإجراء الكشف الطبي بالمستشفيات المخصصة لذلك والتي حددتها المديرية.





وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر وإعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر على أن يتم فتح باب الترشح بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات لراغبي الترشح في الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 18 يوليو من نفس الشهر.