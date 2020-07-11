من إمبابة إلى ميت عقبة.. رحلة غزال الزمالك الأسمر إبراهيم يوسف في ذكرى وفاته السابعة













وحصد لقب الدورى الممتاز مع الزمالك عام 1983 /1984 /1988 وكأس مصر عام 1979 / 1988 ودوري أبطال أفريقيا مع الزمالك 1984 و 1986 والكأس الأفروآسيوية للأندية 1988. شارك الراحل ابراهيم يوسف فى نيل الميدالية الذهبية سنة 1986 في بطولة الأمم الأفريقية وحصد الميدالية البرنزية عامة 1983 في دوره حوض النيل. حصل الغزال الاسمر الراحل على جائزة أفضل لاعب مصري أكثر من مرة وأفضل ليبرو في كأس أفريقيا 1984 وثاني أفضل لاعب في أفريقيا حسب تصنيف مجلة France football لسنة 1984 وثالث أفضل لاعب في أفريقيا حسب تصنيف مجلة France football لسنة 1985 ويعتبر أفضل ليبرو في تاريخ كره القدم المصرية. درب فريق نادى الزمالك تحت سن 17 سنة لعب في كأس أفريقيا 1984 كما لعب من المنتخب في دورة حوض النيل 1983 وحصل على ميدالية برنزية. نال لقب الغزال الأسمر وهو الأخ الشقيق لإسماعيل يوسف كما كان عضوا في جهاز الشرطة.

إبراهيم يوسف عوض الله محمد ولد يوم ١ يناير عام ١٩٥٩ فى إمبابة وكان يلعب في مركز قلب الدفاع ومن أفضل من لعب في هذا المركز في تاريخ كرة القدم المصرية لعب في نادي الزمالك والمنتخب المصري في مركز قلب الدفاع.