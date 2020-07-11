التعليم: رصدنا 65 جروب غش وسنتعامل بالقانون مع المشاركين في المحادثات المرصودة

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الإنترنت تمكن من رصد 65 جروب غش على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (واتساب – فيس بوك – تليجرام ).





وقال "حجازي"، تم أخذ لقطات حية من داخل تلك المجموعات، وتم توثيق كافة المحادثات التي تمت بين أفراد المجموعة وتحديد أسماء الطلاب المشاركين فيها.





وأوضح أنه تم تحديد أسماء وبيانات عدد (350) طالب وطالبة عليها وتوثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات لكونها شروع فى الاخلال بنظام الامتحان .





وأكد تتبع ورصد أي مجموعات تدعو للغش حتى نهاية الامتحانات، كما تم ضبط 7 قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.





وعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم، اليوم السبت، اجتماعا عاجلا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وأعضاء غرفة العمليات المحلية بالمديرية والإدارة التعليمية.

يأتي ذلك لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة بلجان السير، ومراكز توزيع الكراسة الامتحانية ، بعد أن رصدت الوزارة بعض التجاوزات بلجان السير .

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وشدد حجازي خلال الاجتماع على حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق امتحانات منضبطة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن غدا الأحد الموافق 12 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

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كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).





