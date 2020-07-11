AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: رصدنا 65 جروب غش وسنتعامل بالقانون مع المشاركين في المحادثات المرصودة

السبت 11/يوليه/2020 - 02:36 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الإنترنت تمكن من رصد 65 جروب غش على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (واتساب – فيس بوك – تليجرام ).

وقال "حجازي"، تم أخذ لقطات حية من داخل تلك المجموعات، وتم توثيق كافة المحادثات التي تمت بين أفراد المجموعة وتحديد أسماء الطلاب المشاركين فيها.

وأوضح أنه تم تحديد أسماء وبيانات عدد (350) طالب وطالبة عليها وتوثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات لكونها شروع فى الاخلال بنظام الامتحان .

وأكد تتبع ورصد أي مجموعات تدعو للغش حتى نهاية الامتحانات، كما تم ضبط 7 قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. 

وعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم، اليوم السبت، اجتماعا عاجلا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وأعضاء غرفة العمليات المحلية بالمديرية والإدارة التعليمية.

يأتي ذلك لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة بلجان السير، ومراكز توزيع الكراسة الامتحانية ، بعد أن رصدت الوزارة بعض التجاوزات بلجان السير .

اقرأ ايضا |
وشدد حجازي خلال الاجتماع على حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق امتحانات منضبطة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن غدا الأحد الموافق 12 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

اقرأ ايضا |
كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: غدًا إجازة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان الأحياء

نائب وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان الثانوية العامة لمناقشة التجاوزات المرصودة .. السبت

بدء تصحيح امتحاني أحياء وفيزياء الثانوية العامة .. غدا

نائب وزير التعليم يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة لمناقشة التجاوزات المرصودة .. غدا

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح امتحانات الفيزياء والأحياء والتاريخ.. اليوم

ترشيحاتنا

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

خروج جثمان المنتجة مي مسحال من منزلها بالمهندسين.. فيديو وصور

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

بسبب وزنه الزائد.. ابن سلاف فواخرجى يتعرض للتنمر والفنانة ترد بقوة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني