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النائب السابق لحاكم مصرف لبنان: عدم انتظام العمل السياسي وراء الأزمة في البلاد.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 03:28 م
محمد البعاصيري
محمد البعاصيري
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كريم الخطيب
قال النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيرى، إن لبنان يمر بأزمة صعبة جدًا على جميع الأصعدة وذلك بسبب الفساد وعدم تحمل مسؤولية إدارة البلاد، مشيرًا إلى أن عدم انتظام العمل السياسي السبب فى الأزمة، لكنه أشار أيضا إلى أن هناك أشخاصًا آخرين جديرون بالثقة.

وأضاف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، خلال حواره ببرنامج مدار الغد الذي يذاع على فضائية الغد، أن هناك شرطين لعودة الثقة من جديد، الأول أن تكون هناك حكومة تعطي الثقة للشعب والمجتمع الدولي، والشرط الثاني يجب استعادة علاقة لبنان بمحيطه العربي.

وردًا على سؤال حول تثبيت البنك المركزي لسعر صرف الليرة، أكد بعاصيري أن الدولة هي التي تحدد سياسة تثبيت العملة، ويبقى البنك المركزي منفذا لها فقط وذلك رغم استقلاليته.
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