النائب السابق لحاكم مصرف لبنان: عدم انتظام العمل السياسي وراء الأزمة في البلاد.. فيديو

قال النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيرى، إن لبنان يمر بأزمة صعبة جدًا على جميع الأصعدة وذلك بسبب الفساد وعدم تحمل مسؤولية إدارة البلاد، مشيرًا إلى أن عدم انتظام العمل السياسي السبب فى الأزمة، لكنه أشار أيضا إلى أن هناك أشخاصًا آخرين جديرون بالثقة.





وأضاف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، خلال حواره ببرنامج مدار الغد الذي يذاع على فضائية الغد، أن هناك شرطين لعودة الثقة من جديد، الأول أن تكون هناك حكومة تعطي الثقة للشعب والمجتمع الدولي، والشرط الثاني يجب استعادة علاقة لبنان بمحيطه العربي.