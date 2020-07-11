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رياضة

فايلر يعقد محاضرة مع اللاعبين في المران المسائي للأهلي

السبت 11/يوليه/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت محاضرة فايلر مع اللاعبين في أول مران يقوده السويسري بعد العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها الفترة الماضية وعاد خلالها إلى بلاده للاطمئنان على أسرته.

وشهدت المحاضرة أيضًا حديث فايلر مع اللاعبين عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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