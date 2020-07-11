حفاظا على الطالبات.. إجراءات احترازية بمعامل اللغات في جامعة الأزهر

أعلنت الدكتورة تحية أبو شعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة الطالبات في الكلية بوجه عام، وطالبات اللغات الأجنبية بوجه خاصٍّ.





وأشارت الى أن لكل طالبة غطاء خاصًّا بها داخل معمل الصوتيات، وهذه فكرة قامت بها الدكتورة: نشوى محمد، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية.





وأوضحت أن عدد طالبات اللغات الأجنبية المقرر عقد امتحان عملي لهن في الصوتيات بلغ 202 طالبة، مشيرة إلى أن الكلية قررت عقد الامتحان على يومين؛ منعًا للتزاحم، على أن يكون عدد الطالبات في اليوم الواحد لا يتجاوز 100 طالبة، لافتة إلى أن ال 100 طالبة سيقسمن على 4 معامل، بحيث لا يزيد عدد الطالبات في المعمل الواحد عن 25 طالبة خلال أداء الاختبار.





يذكر ان المعمل يستوعب ضعف هذا العدد، مؤكدة على أن إدارة الكلية تراعي مصلحة الطالبات وسلامتهن في المقام الأول.





وأضافت أنه تم تقسيم الطالبات إلى يومين؛ يوم يبدأ في الصباح، واليوم الآخر يكون في الساعة الواحدة ظهرًا، وفي هذين اليومين تكون الكلية خالية تمامًا من الطالبات.



