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فن

الخميس .. محمد منير على مسرح النافورة بالأوبرا

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
يحيي الفنان محمد منير حفلا في دار الاوبرا المصرية يوم الخميس المقبل، مع الالتزام وتطبيق الاجراءات الاحترازية، على مسرح النافورة، وهو مكان جديد استحدثته الاوبرا بعد عودة الأنشطة وفقا لما أعلن عنه مجلس الوزراء. 

يذكر ان برنامج عودة انشطة الاوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان محمد منير.


وايضا الموسيقار عمر خيرت والمطربين علي الحجار ومدحت صالح ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، رائد موسيقي الجاز  يحيى خليل، النفيخة ، مسار اجبارى ، فرقة اوبرا القاهرة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، وبغدادى بيج باند ، فرسان الشرق للتراث ( عرض ريا وسكينة ) ، سعيد الارتيست ، نسمة محجوب ، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الرقص المسرحى الحديث ( عرض دموع حديد ) ، فرقة باليه اوبرا القاهرة ، نوران ابو طالب ، وسط البلد.


 الى جانب فرق الموسيقى العربية بالاوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى ( عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الانشاد الدينى - اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب .
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