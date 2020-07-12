وزيرة الصناعة: نسعى لتصنيع سيارات كهربائية وموفرة للطاقة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن اتجاه الدولة لتصنيع سيارات كهربائية وموفرة للطاقة، سيقلل بشكل كبير من معدلات استهلاك البنزين والغاز وتقليل نسبة المدفوع.









وتابعت الدكتورة نيفين جامع، خلال كلمتها في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية، أنه تم التسويق للمنظومة الجديدة من المركبات بشكل قوي وجيد لإحداث تأثير في الشارع المصري، وبذلك يتم منع كل المركبات التي تعمل بالسولار والبنزين.









وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة، ان تلك المنظومة ستساعد على رفع مستوى معيشة المواطن، مع تقليل عجز الميزان التجاري للدولة، لافتة إلى أن هناك مبادرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحويل المركبات الحديثة الى ان تعمل بالوقود المستدام وليس بالمواد البترولية والبنزين.









وذكرت أن ترخيص كل السيارات الجديدة والحديثة سيكون بناء على ما يتم استخدامه كنوع من الوقود للتشغيل، لافتة إلى أن الشروط التي يجب توافرها في المركبة أن تكون مصنعة وفقا للتصنيع المحلي، مشيرة الى ان وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية تبحث توفير كثير من الحوافز وتقليل الفوائد الضريبية على المستهلك وذلك من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات.



