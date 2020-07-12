للاطمئنان على الإجراءات الوقائية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من لجان الثانوية العامة.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددًا من لجان الثانوية العامة، اليوم، الأحد، منها لجنة مدرسة الشهيد سلام الثانوية، والزهور للغات، ومدرسة سيدي جمال الابتدائية، وسخا الابتدائية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.





جاء ذلك خلال، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام.





واطمأن خلال مناقشته لطلاب مدارس بيلا بلجنة مدرسة سيدي جمال التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية عن تيسير أعمال انتقالهم من مدينة بيلا وقراها عبر الأتوبيسات التي تمر توفيرها للطلاب.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظة، وذلك لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.





وأشار إلى أنه وجه بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين.



