أسرار ماما .. داليا مصطفى تروج لبرنامجها التليفزيوني الجديد

نشرت الفنانة داليا مصطفى برومو برنامجها التلفزيونى الجديد "أسرار ماما" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وأعلنت داليا مصطفى عن موعد برنامجها وهو عبارة عن برنامج طبخ ويتم عرضه عبر قناة "فتافيت" يومي الأحد والثلاثاء في الساعة 11:55 ظهرًا على أن تتم إعادته في مواعيد مختلفة على مدار الأسبوع.





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