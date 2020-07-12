أسرار ماما .. داليا مصطفى تروج لبرنامجها التليفزيوني الجديد

نشرت الفنانة داليا مصطفى برومو برنامجها التلفزيونى الجديد "أسرار ماما" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وأعلنت داليا مصطفى عن موعد برنامجها وهو عبارة عن برنامج طبخ ويتم عرضه عبر قناة "فتافيت" يومي الأحد والثلاثاء في الساعة 11:55 ظهرًا على أن تتم إعادته في مواعيد مختلفة على مدار الأسبوع.
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وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل " حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.
مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.
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The show is on Sundays and Tuesdays at 12:55 KSA Repeats are: Fridays at: 12:55 KSA Sundays and Tuesdays and Fridays at: 17:30, 00:55, 04:35 KSA Sunday, Monday and Wednesday at: 09:10 KSA #اسرار_ماما @captainboyeg @sinathebaker @makeup_by_ohoud @mohamed.hafez.3388 @hassanmoustafaofficial