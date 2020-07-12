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فن

أسرار ماما .. داليا مصطفى تروج لبرنامجها التليفزيوني الجديد

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:35 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة داليا مصطفى برومو برنامجها التلفزيونى الجديد "أسرار ماما" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وأعلنت داليا مصطفى عن موعد برنامجها وهو عبارة عن برنامج طبخ ويتم عرضه عبر قناة "فتافيت" يومي الأحد والثلاثاء في الساعة 11:55 ظهرًا على أن تتم إعادته في مواعيد مختلفة على مدار الأسبوع.

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وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل " حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل. 
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