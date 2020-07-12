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فن

بـ توب وردي.. نيللي مقدسي تستعرض جمالها في إطلالة جذابة.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:27 م
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها بأحدث صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي مقدسي بإطلالة ناعمة ترتدى "توب" باللون الوردى مكشوف الصدر وتسريحة شعر أنيقة، نالت إعجاب متابعيها، وعلقت قائلة: "في هذا اليوم وكل يوم احبكم 💖نهاركم سعيد".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.


نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

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