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رياضة

الشوط الأول.. توتنهام يتعادل إيجابيا 1 - 1 مع أرسنال ..فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي توتنهام وأرسنال، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في ديربي شمال لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت، التسجيل لأرسنال في الدقيقة 16 من تسديدة صاروخية سكنت شباك مواطنه هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام.

وفي الدقيقة 19، عادل سون هيونج مين النتيجة لتوتنهام بعد خطأ دفاعي معتاد ومتكرر من البرازيلي ديفيد لويز لاعب أرسنال.

وفي الدقيقة 31، سدد الويلزي بين ديفيز لاعب توتنهام كرة قوية من على حدود منطقة جزاء أرسنال، لكنها ارتطمت بعارضة مارتينيز حارس الجانرز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ويحتل نادي أرسنال المركز الثامن برصيد 50 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 49 نقطة.
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