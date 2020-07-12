برلمانى يثمن جهود الداخلية فى مواجهة فيروس كورونا داخل السجون

وجه النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب تحية قلبية لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات والضباط والجنود والأفراد بالوزارة على جهودهم الكبيرة فى مواجهة كل انواع الجرائم خاصة ظاهرة الارهاب الاسود وتحقيق الامن والاستقرار لجموع المواطنين ونجاحهم فى تنفيد العديد من المبادرات المجتمعية الناجحة.





كما وجه " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير لقطاع السجون اتخاذهم التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائى بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بدايةً من ظهور فيروس "كورونا" المستجد.





وأكد أن هذا دليل قاطع على الاهتمام والحرص الكبير من وزارة الداخلية على سلامة وصحة جميع المسجونين تجدر الاشارة الى ان وزارة الداخلية قامت بتوجيه قافلة طبية لمنطقة سجون برج العرب تضم أطباء فى مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى اصطحاب أجهزة "أشعة- تحاليل".





وأسفرت جهود أعمال تلك القافلة عن توقيع الكشف على العديد من النزلاء وصرف العلاج للمرضى، كما تم إجراء الكشف الطبى على كافة العاملين به، وتم إعادة إجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة مرافق منطقة سجون برج العرب من بينها "عنابر النزلاء – المكتبات – المطابخ – المستشفيات – العيادات الخارجية" وتأتى تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها.



