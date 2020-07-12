غلق حظيرة تربية أغنام داخل الكتلة السكنية بشبرا الخيمة.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لمتابعة الاشغالات وحالة النظافة بمختلف مناطق الحى.

















وتأتي الحملة فى إطار الاهتمام بجميع الملفات التى تمس حياة المواطنين وخاصة التى يكون لها تأثير مباشر على الصحة العامة والبيئة بناء على تعليمات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.









وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه تلقى بلاغا بتواجد حظائر لتربية الأغنام وسط التكتلات السكانية بمنطقة عزبة منصور بجوار شركة انديانا وعلى الفور تم تكليف الأجهزة التنفيذية اليوم الأحد بتنفيذ قرار الغلق وذلك فى إطار المحافظة على الصحة العامة والبيئة.









من ناحية اخرى قاد الدكتور سمير حماد نائب المحافظ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة حيث شملت الحملة إزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين وعربات الكارو بشارع أحمد عرابي.









كما شملت متابعة أعمال النظافة وإزالة الحواجز الأسمنتية المخالفة وتم ضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.









وأوضح حماد أنه رافقه خلال الحملة الدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة ونائبه وشرطة المرافق، وتمت إزالة الإشغالات التي تم رصدها، فيما تم رفع تراكمات القمامة في الشوارع التي تم تفقدها.