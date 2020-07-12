بتكلفة 145 مليار جنيه.. الإسكان: تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي والمتوسط

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه بنهاية عام 2020 لن تكون هناك مناطق عشوائية فى مصر، معقبا:" نأمل عدم تكرارها مرة أخرى".





وأضاف الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أكثر من مليون مواطن استفادوا من مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة، ومع استكمال المشاريع سيصل عدد المستفيدين إلى مليون و150 ألف مواطن.





وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط بتكلفة 145 مليار جنيه، متابعا:" ما كان ينفذ في 30 عاما بمشروعات الإسكان الاجتماعى يتم تنفيذه الآن فى عام واحد.