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أخبار العالم

قوات التحالف: اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه السعودية.
وأوضح العقيد المالكي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأثنين ،أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار،مشيرا الى أن القوات المشتركة للتحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير (7) طائرات بدون طيار و(4) صواريخ بالستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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