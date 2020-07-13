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عام 1966.. العثور على بقايا حادث تحطم طائرة شهيرة على قمة جبال الألب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:22 م
جريدة هندية
جريدة هندية
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أماني إبراهيم
تم العثور على أوراق ووثائق نادرة يرجع تاريخها إلى عام 1966، في جبال الألب الفرنسية في مكان تحطم طائرة.


ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، يعتقد أن هذه الصحف كانت موجودة بطائرة تابعة لشركة طيران الهند التي تحطمت في 24 يناير عام 1966، والتي أسفرت عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 117 شخصا.


وكتب على الصفحة الأولى بالجريدة خبر عن الانتخابات التاريخية لـ أنديرا غاندي، أول امرأة هندية في تاريخ الهند تشغل منصب رئيسة الوزراء.


وعثر صاحب مطعم محلي على هذه الصحف وعددها 12 صحيفة ومن هذه الصحف أيضا ناشيونال هيرالد وإيكونوميك تايمز.


وقال تيموثي موتين الذي يقع مطعمه بالقرب من منطقة منتجعشامونيكس للتزلج أنه يقوم بتجفيف الصحف وستكون جاهزة قريبا لقراءتها.


وأضاف أنه بمجرد أن تجف سيتم عرضها في مطعمه كجزء من مجموعة من العناصر الذي جمعها من مكان الحادث، وتم العثور على بقايا أثمن من تحطم الطائرة ايضا.


وفي عام 2014 عثر على صندوق من الأحجار الكريمة مليء بالزمرد والياقوت، وقدر ثمنها بحوالي 130 ألف يورو، و246 ألف يورو.


وتسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمي في ذوبان الأنهار الجليدية وتراجع طبقات الجليد القطبي، وحذر المسئولون حينها من أن جزءا من نهر بلانبينيو الجليدي في قمة مونت بلانك في جراند جوراسيس معرض للانهيار.


أما حادث تحطم الطائرة، كانت رحلة طيران الهند رقم 101 في طريقها من مومباي إلى لندن، ولكن تحطمت بالقرب من قمة مونت بلانك في 24 يناير 1966.


وخلال الهبوط إلى جنيف اصطدمت الطائرة بالجبل مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 106 أشخاص و11 من أفراد الطاقم.
عام 1966.. العثور على بقايا حادث تحطم طائرة شهيرة على قمة جبال الألب
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