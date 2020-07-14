التعاون الدولي: هذه إجراءات الدولة لدعم القطاع الخاص لمواجهة كورونا

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وذكرت أن إطلاق مبادرة لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، فضلا عن خفض الفائدة على مبادرات دعم الاقتصاد إلى 8% بدلا من 10% ليتم إتاحة 100 مليار جنيه لدعم مشروعات الصناعة والزراعة والمقاولات، تخصيص 50 مليارًا لمبادرة الإسكان متوسط الدخل ومثلها لشركات السياحة لإعادة تجديد وتطوير المنشآت.



وأكدت أن الدولة تعمل على الإعداد للمستقبل من خلال 4 محاور أساسية وهي دعم قوة العمل من خلال تخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات الفوائد الميسرة، وتخفيف أعباء الديون، والمحور الثاني هو الاهتمام بالشمول المالي ورقمنة الخدمات المصرفية، وثالثًا تحقيق الإصلاح الاجتماعي من خلال أجندة واضحة لتوفير الحماية من خلال برنامج تكافل وكرامة وزيادة المستفيدين بنحو 100 ألف خلال العام المالي 2020/2021 وزيادة المخصصات إلى 19.5 مليار جنيه، ورابعًا تحقيق تكافوء الفرص بين الجنسين من خلال دعم تمكين المرأة اقتصاديًا حيث أطلقت مصر مسرعة سد الفجوة بين الجنسين، ووضع سياسات واضحة لدعم المرأة أثناء مواجهة فيروس كورونا.



