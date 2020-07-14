التعاون الدولي: هذه إجراءات الدولة لدعم القطاع الخاص لمواجهة كورونا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة دعمت القطاع الخاص لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه من تلك الاجراءات كانت تأجيل الضريبة العقارية على المنشآت السياحية، ورفع الحجوزات الإدارية على ممولي الضرائب في حالة سداد 10% من المستحقات.
وذكرت أن إطلاق مبادرة لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، فضلا عن خفض الفائدة على مبادرات دعم الاقتصاد إلى 8% بدلا من 10% ليتم إتاحة 100 مليار جنيه لدعم مشروعات الصناعة والزراعة والمقاولات، تخصيص 50 مليارًا لمبادرة الإسكان متوسط الدخل ومثلها لشركات السياحة لإعادة تجديد وتطوير المنشآت.
وأكدت أن الدولة تعمل على الإعداد للمستقبل من خلال 4 محاور أساسية وهي دعم قوة العمل من خلال تخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات الفوائد الميسرة، وتخفيف أعباء الديون، والمحور الثاني هو الاهتمام بالشمول المالي ورقمنة الخدمات المصرفية، وثالثًا تحقيق الإصلاح الاجتماعي من خلال أجندة واضحة لتوفير الحماية من خلال برنامج تكافل وكرامة وزيادة المستفيدين بنحو 100 ألف خلال العام المالي 2020/2021 وزيادة المخصصات إلى 19.5 مليار جنيه، ورابعًا تحقيق تكافوء الفرص بين الجنسين من خلال دعم تمكين المرأة اقتصاديًا حيث أطلقت مصر مسرعة سد الفجوة بين الجنسين، ووضع سياسات واضحة لدعم المرأة أثناء مواجهة فيروس كورونا.
أوضحت في تصريحات لها، أنه من بين تلك الاجراءات، كانت خفض سعر الغاز الطبيعي لجميع الأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، بالإضافة لخفض سعر الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك، وتوفير دعم للمصدرين بقيمة مليار جنيه لشهر مارس وأبريل.
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وأشارت إلى أن قرارات البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة لتصل إلى 9.25% و 10.25% للإيداع والإقراض، وإلغاء القوائم السلبية والسوداء للأفراد والشركات المتعثرين ومنحهم الحرية للتعامل مع البنوك.
وزيرة التعاون الدولي تستعرض جهود الدولة لمكافحة آثار جائحة كورونا
وزيرة التعاون الدولي: جائحة كورونا دفعت صناع القرار لابتكار حلول غير تقليدية
وزيرة التعاون الدولي تستعرض جهود الدولة لمكافحة آثار جائحة كورونا
وزيرة التعاون الدولي: جائحة كورونا دفعت صناع القرار لابتكار حلول غير تقليدية
وذكرت أن إطلاق مبادرة لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، فضلا عن خفض الفائدة على مبادرات دعم الاقتصاد إلى 8% بدلا من 10% ليتم إتاحة 100 مليار جنيه لدعم مشروعات الصناعة والزراعة والمقاولات، تخصيص 50 مليارًا لمبادرة الإسكان متوسط الدخل ومثلها لشركات السياحة لإعادة تجديد وتطوير المنشآت.
وأكدت أن الدولة تعمل على الإعداد للمستقبل من خلال 4 محاور أساسية وهي دعم قوة العمل من خلال تخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات الفوائد الميسرة، وتخفيف أعباء الديون، والمحور الثاني هو الاهتمام بالشمول المالي ورقمنة الخدمات المصرفية، وثالثًا تحقيق الإصلاح الاجتماعي من خلال أجندة واضحة لتوفير الحماية من خلال برنامج تكافل وكرامة وزيادة المستفيدين بنحو 100 ألف خلال العام المالي 2020/2021 وزيادة المخصصات إلى 19.5 مليار جنيه، ورابعًا تحقيق تكافوء الفرص بين الجنسين من خلال دعم تمكين المرأة اقتصاديًا حيث أطلقت مصر مسرعة سد الفجوة بين الجنسين، ووضع سياسات واضحة لدعم المرأة أثناء مواجهة فيروس كورونا.