المكسرات والعصير.. أطعمة ممنوعة قبل عُمر «سنة» للأطفال

تهتم كل أم دائما بتقديم الأطعمة الصحية والغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل الرضيع في الشهور الأولي من ولادته، ولكن لا تعرف الكثير من الأمهات أن هناك بعض الأطعمة غير صحية وضارة ينصح بعدم تقديمها للأطفال.





وقدم الدكتور الشربيني محمد الشربيني، استشاري طب الأطفال، قائمة بالأطعمة الممنوعة قبل عُمر سنة (12 شهرا).





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عسل النحل





ممنوع تقديم العسل للأطفال قبل نهاية السنة الأولى من العمر نهائيًا لاحتمال تلوثه بـ نوع من الجراثيم تسمى Clostridium Botulinum و التي من الممكن أن تسبب تسمما للطفل وتشنجات عضلية قد تؤدي للوفاه.





الحليب البقري او الجاموسي





ممنوع تقديم الحليب البقري او الجاموسي قبل عمر السنة نهائيًا لعدم قدرة الجهاز الهضمي للطفل على هضمه بشكل كامل و إحتوائه على كميات كبيرة من البروتينات و المعادن التي تزيد العبء على الكلي وعلى المدى البعيد فقد اظهرت الكثير من الدراسات عن وجود علاقة بين إدخال الحليب البقري او الجاموسي إلى النظام الغذائي للأطفال بِعُمر أقل من سنة وزيادة نسبة حدوث الربو والإكزيما الجلدية وداء السكري عند الأطفال.





عصير الفواكه





توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال AAP بعدم تقديم عصير الفواكه سواء كان طازجًا أو معلبًا للأطفال قبل عمر السنة لإحتوائه على كمية كبيرة من السكر و الماء التي تقلل من شهية الطفل كما أن الإكثار من العصائر يسبب تسوس الأسنان و الإسهال





اللحوم المصنعة





اللحوم المصنعة مثل البسطرمة والسجق والبرجر والناجتس وغيرها تعتبر ضمن الأطعمة التي يجب ألا تقدم للأطفال عمومًا لكونها تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية الضارة كما تُصنف كعامل مسبب للسرطان.





الملح





ممنوع إضافة الملح الى طعام الطفل إطلاقًا لأن كلية الطفل لا تستطيع في هذا العمر التخلص منه وهيسبب عبئ زائد عليها وممكن يسبب مشاكل في الكلي والقلب.





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السكر





ممنوع إضافة السكر الى طعام الطفل لان عملية تصنيع و تكرير السكر تجعله يحتوي على بعض المواد الكيميائية المضرة للطفل، كما انه يجعل الطفل يرفض انواع اخرى من الطعام كالخضروات، ويرفض حليب الأم في بعض الاحيان، بالإضافة إلى أنه يسبب تسوس في الأسنان اللبنية ويزيد من خطر السمنه عند الاطفال التي يؤدي لمرض السكر النوع الثاني.





المكسرات





ممنوع تقديم المكسرات الكاملة للأطفال بعمر أقل من ٣ سنوات تجنبًا لحدوث الاختناق، لكن يمكنك إضافتها الى طعام الطفل بشكل مطحون أو بشكل زبدة كزبدة الفول السوداني منذ عمر ٦ أشهر بشرط عدم وجود حساسية منها.





منتجات الألبان قليلة الدسم





يعتبر الدسم ضروريًا لنمو الطفل خلال اول سنتين من عمره لذلك يفضل تقديم جميع منتجات الألبان مثل الزبادي ابتداءا من الشهر السادس و الأجبان ابتداءا من الشهر الثامن على أن تكون كاملة الدسم و من غير اضافة سكر او عسل





بياض البيض





يقدم صفار البيض قبل السنة لكن يتم تأخير تقديم بياض البيض بعد السنه لانه من اكثر المواد المسببه للحساسية.





الأطعمة الغنية بالزيوت المهدرجة





كالبطاطس المقلية أو الدجاج المقلي و يفضل الإبتعاد عنها بشكل عام لكونها غير صحية على الإطلاق





المشروبات الغازية





غير صحية على الإطلاق و لها كثير من الأضرار على صحة الاطفال والكبار لإحتوائها على كميات كبيرة من السكر و الألوان الصناعية و الكافيين.