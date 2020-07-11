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توك شو

يصيب الأطفال.. استشارى وقاية يكشف حقيقة وجود مرض كاواساكى فى مصر..فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 10:55 ص
مرض كاواساكى
مرض كاواساكى
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شيرين عادل
قال الدكتور عبد اللطيف المر،  أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة الزقازيق: إن مرض كاواساكى  "متلازمة الصدمة السامة " ليس مرض جديدا  وأول حالة اكتشفت به كانت فى اليابان فى عام 1967 م . 

وأكد   أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة الزقازيق  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر  فضائية ten ،  أن متلازمة الصدمة السامة " كاواساكى " غير متواجدة فى مصر على الإطلاق . 

وأشار الدكتور عبد اللطيف المر ، إلى أن هناك بعض الحالات لمرض كاواساكى  " متلازمة الصدمة السامة "  للأطفال فى الولايات المتحدة الأمريكية .

ولفت  أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة الزقازيق   ، إلى أن مرض كاواساكى   نادر الحدوث و يصيب الأطفال الأقل من 5 سنوات . 

وتابع  الدكتور عبد اللطيف المر ،،  أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة الزقازيق ، أن مرض كاواساكى غير معلوم أسبابه حتى الآن إذا كانت بكتيريا ، أو فيروسات .


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