يصيب الأطفال.. استشارى وقاية يكشف حقيقة وجود مرض كاواساكى فى مصر..فيديو

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة الزقازيق: إن مرض كاواساكى "متلازمة الصدمة السامة " ليس مرض جديدا وأول حالة اكتشفت به كانت فى اليابان فى عام 1967 م .





وأكد أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة الزقازيق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، أن متلازمة الصدمة السامة " كاواساكى " غير متواجدة فى مصر على الإطلاق .





وأشار الدكتور عبد اللطيف المر ، إلى أن هناك بعض الحالات لمرض كاواساكى " متلازمة الصدمة السامة " للأطفال فى الولايات المتحدة الأمريكية .





ولفت أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة الزقازيق ، إلى أن مرض كاواساكى نادر الحدوث و يصيب الأطفال الأقل من 5 سنوات .





وتابع الدكتور عبد اللطيف المر ،، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة الزقازيق ، أن مرض كاواساكى غير معلوم أسبابه حتى الآن إذا كانت بكتيريا ، أو فيروسات .







