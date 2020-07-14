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أخبار العالم

لأول مرة.. السعودية تصدر قرارا مهما بشأن صلاة عيد الأضحى

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:28 ص
السعودية تصدر قرار
السعودية تصدر قرار هام بشأن صلاة عيد الأضحى
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم الثلاثاء، تفاصيل القرار المهم الذي أصدرته السلطات داخل المملكة العربية السعودية والذي يقضي بعدم إقامة صلاة العيد في الساحات المكشوفة، وذلك لأول مرة.

ويؤكد القرار الاكتفاء بصلاة العيد داخل المساجد المهيأة للصلاة، بحسب الإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا في المملكة.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودي، عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، فروع الوزارة بمناطق المملكة، باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى للعام الجاري في المساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة.

وكثفت وزارة الشؤون الإسلامية جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية، بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية، للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتوقي فيروس كورونا، بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت به اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء. 

وكانت السعودية قد اكتفت في عيد الفطر الماضي برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر حتى دخول وقت صلاة العيد، عبر مكبرات الصوت الخارجية، مع عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة.
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