AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسلام آمنين.. السعودية تطلق الهوية الإعلامية لموسم حج 2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:01 م
موسم الحج 1441
موسم الحج 1441
Advertisements
مـيـــس رضــا

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام السعودية، الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية، وأتاحها للاستخدام من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج.

 

اقرأ أيضاً:-

السعودية تمدد الإقامة آليا لجميع الوافدين

وتأتي هذه الهوية امتدادًا لهوية العامين الماضيين، مع تغييرات طفيفة تتناسب مع حج هذا العام، بالإضافة إلى شعار لفظي جديد، عبارة عن جزء من قوله تعالى في الآية 46 من سورة الحجر "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ"، حيث اكتفي بكلمتي "بسلام آمنين"، وتعني كلمة "بسلام" أي سالمين من الآفات، و"آمنين" أي من كل خوف.

 

ويتكون الشعار البصري لحج 1441 هجرية من أربع دوائر يقطعها رقما 20 و41 كاختصار لعام 1441 هجرية الموافق 2020 ميلادية، وذلك باللون الأخضر، ويتوسطها مكعب باللون الأسود يرمز للكعبة المشرفة.

 

وجميع التصميم يجسد كلمة "حج"، ويرمز اللون الأخضر للسلامة والصحة والأمان، كما ترمز الدوائر وما بينها من مساحات بيضاء، للطائفين والتباعد بينهم كـ "بروتوكول" صحي في أثناء أداء المناسك.

 

وطور بإضافة الشعار اللفظي، "بسلام آمنين"، مع تحقيق التباعد بين الخطوط، وإضافة اللون الأخضر، والزوايا التي أصبحت مرنة أكثر؛ لتعكس الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لإقامة الشعيرة وحماية صحة الحجاج.

 

ويأتي إطلاق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام للهوية الموحدة لحج هذا العام، انطلاقًا من دوره في توحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية، وتحقيق التنسيق والتكامل والتناغم في أدائها الإعلامي.

 

وكان مركز التواصل تولى تصميم عددٍ من الهويات الإعلامية وإطلاقها، في عدد من المناسبات والأحداث الوطنية خلال السنوات الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتدال ونقاء حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع محافظات الجمهورية

ترشيحاتنا

الخلافات اقتربت من الحل.. الاتحاد الأفريقي: التجهيز لتشغيل سد النهضة

تقديرا لإنجازاته التنموية.. منح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

حيوان يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا .. تعرف عليه

3 تفسيرات.. المصل واللقاح يحدد أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

العثور على جثة نجمة هوليوود في بحيرة بيرو بعد أيام من اختفائها

بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

AdvertisementS

حقيقة رسوب 80 ألف طالب في فيزياء الثانوية العامة هذا العام .. التعليم توضح

بعد خروجه من حسابات فايلر.. بيراميدز يقترب من ضم الصفقة الرابعة من الأهلي

الشقة بمليون جنيه.. تفاصيل إزالة أكبر برج بالجيزة يملكه كبار المقاولين.. شاهد

باشاغا البديل.. أحمد موسى يعلن تفاصيل الانقلاب الناعم على فايز السراج

مستشار رئيس الوزراء يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كورونا.. فيديو وصور

مصر و4 دول تطالب الأمم المتحدة بعدم تسجيل اتفاق أردوغان والسراج

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

قمة إفريقية مصغرة .. الدول الثلاث ترفع تقارير منفصلة غدا إلى رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

واقعة مؤلمة.. كلب ينهش جسد بنت البواب حتى الموت في الغربية

الخلافات اقتربت من الحل.. الاتحاد الأفريقي: التجهيز لتشغيل سد النهضة

تقديرا لإنجازاته التنموية.. منح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

بعد صورة حمام السباحة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تستفز جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف عن أطعمة وأدوية تسبب زيادة العرق.. شاهد

شاهد.. أكروس أول نتاج تعاون بين شركتى سوزوكي وتويوتا.. صور

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا