السعودية تمدد الإقامة آليا لجميع الوافدين

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية اليوم، الاثنين، أن تمديد الإقامة لجميع الوافدين سيتم آليا وليس عبر تقديم طلبات.





وأشارت صحيفة "سبق" السعودية إلى أن الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" أجاب عن سؤال أحد المغردين، قال فيه: "بالنسبة إلى المقيمين الموجودين خارج المملكة حاليًّا، وانتهت إقامتهم وانتهت تأشيرة الخروج والعودة، هل تجديد الإقامة سيكون آليًا أم عبر تقديم طلب؟".





وقالت المديرية العامة للجوازات إن "التمديد سيتم آليًا، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، لجميع الوافدين المشمولين بالأمر الكريم، وما ورد من وزارة الموارد البشرية، والذين تم تمديد رخصة العمل لهم".





وكانت حكومة المملكة العربية السعودية أصدرت عدة توجيهات كريمة، كان منها الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول، وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم الخاصة بالخروج والعودة".





وقال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في لقاء مع قناة الاخبارية السعودية: "تشمل الفئات المعفاة كذلك، المقيمين داخل المملكة الذين أصدروا تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، ولم يستفيدوا منها، إضافة إلى الوافدين الذين قَدِموا للمملكة بتأشيرة زيارة، سواءً لأقاربهم، أو مهمة عمل، أو أداء أمر معين، ويرغبون في المغادرة ولم يتمكنوا من ذلك، فهذه من الأمور التي أجبرتهم على البقاء".