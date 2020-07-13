السعودية توضح ارتفاع سعر البنزين على الطرق السريعة

وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن النظام ينص على إضاف النقل على أسعار بيع الوقود في محطات الخدمة والتي تبعد 50 كيلو متر على الأقل من أقرب محطة تعبئة لشركة أرامكو السعودية.





وهو ما يعني أن المحطات تقوم بإضافة 5 هللات على اللتر وتطبق النظام وملتزمة القانون وأنه ليس هناك أي تصرفات تخرق القانون في فعلها لهذا الأمر.





الجدير بالذكر أن شركة أرامكو كشفت في وقت لاحق عن أسعار الوقود الجديدة في المملكة العربية السعودية وذلك وفقا للمراجعة الشهرية التي يتم تعديلها في اليوم العاشر من كل شهر ميلاد وذلك على أن يتم تطبيقها والعمل بها بداية من اليوم الحادي عشر.