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سيارات

السعودية توضح ارتفاع سعر البنزين على الطرق السريعة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية سبب ارتفاع أسعار الوقود في بعض المحطات على الطرق السريعة وذلك مقارنة بالأسعار الموجودة داخل المدن .

كما أن تقوم بعض محطات الوقود على الطرق السريعة في المملكة بإضافة 5 هللات على اللتر الواحد وهذا مقابل أجور النقل وهو ماجعل البعض يتساءل عن سبب ذلك وهل هذا قانوني أم لا.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن النظام ينص على إضاف النقل على أسعار بيع الوقود في محطات الخدمة  والتي تبعد 50 كيلو متر على الأقل من أقرب محطة تعبئة لشركة أرامكو السعودية.

وهو ما يعني أن المحطات تقوم بإضافة 5 هللات على اللتر وتطبق النظام وملتزمة القانون وأنه ليس هناك أي تصرفات تخرق القانون في فعلها لهذا الأمر.

الجدير بالذكر أن شركة أرامكو كشفت في وقت لاحق عن أسعار الوقود الجديدة في المملكة العربية السعودية وذلك وفقا للمراجعة الشهرية التي يتم تعديلها في اليوم العاشر من كل شهر ميلاد وذلك على أن يتم تطبيقها والعمل بها بداية من اليوم الحادي عشر.


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