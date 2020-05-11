أسعار الوقود لشهر مايو.. أرامكو السعودية تكشف عنها

أرامكو السعودية عن أسعار الوقود لشهر مايو على النحو التالي: كشفتعن أسعار الوقود لشهر مايو على النحو التالي:





بنزين 91 بـ 0.67 ريال/لتر، وبنزين 95 بـ 0.82 ريال/لتر، والديزل بـ 0.47 ريال، والكيروسين بـ 0.64 ريال، وغاز البترول المسال بـ 0.75 ريال.

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أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 11 مايو 2020. وقالت الشركة إن تطبيقالمحدّثة سيكون ابتداءً من 11 مايو 2020.





أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. علمًا بأن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديلوالمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.



