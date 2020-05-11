أسعار الوقود لشهر مايو.. أرامكو السعودية تكشف عنها

كشفت أرامكو السعودية عن أسعار الوقود لشهر مايو على النحو التالي:
بنزين 91 بـ 0.67 ريال/لتر، وبنزين 95 بـ 0.82 ريال/لتر، والديزل بـ 0.47 ريال، والكيروسين بـ 0.64 ريال، وغاز البترول المسال بـ 0.75 ريال.
إقرأ ايضًا : بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا
وقالت الشركة إن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 11 مايو 2020.
علمًا بأن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.