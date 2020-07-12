AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تعلن الانتهاء من فرز بيانات المتقدمين بطلبات الحج

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:35 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الحج السعودية، اليوم الأحد، الانتهاء من فرز بيانات المتقدمين بطلبات الحج إلكترونيا للعام الجاري والذين ينتمون إلى 160 جنسية. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "سيتم اختيار من سيؤدون فريضة الحج لهذا العام وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن".

كانت الوزارة أوضحت، من خلال تنويه نشرته على الرابط الإلكتروني المخصص للراغبين بأداء الحج، أن التقديم سيكون "مبدئيًا" ولا يُعتبر تسجيلًا نهائيًا للحج إلا بعد صدور الموافقة النهائية عليه من قبل "المسار"، بعد التأكد من استيفاء المرشح للمعايير الصحية والتنظيمية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعايير الصحية هي المحددة الرئيسي لاختيار الحجاج، حيث سيتم اختيار المرشحين الذين لا يعانون أي أمراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، ويلتزمون بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده.

في سياق متصل، سيقتصر حجّ المواطنين السعوديين هذا الموسم الاستثنائي على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا الجديد، وسيتم اختيار هؤلاء من قاعدة بيانات المتعافين، بشرط أن تتوفر فيهم المعايير الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. السعودية تعلن تفاصيل قرار عودة الحج لهذا العام

وزارتا الحج والصحة السعوديتان تفصحان عن إجراءات صحية مشددة ضد فيروس كورونا لموسم الحج

وزير الحج: المملكة وضعت خطة مشددة لسلامة حجاج بيت الله الحرام

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

وزارة الحج : 70% من حجاج هذا العام من المقيمين بالمملكة و30% للمواطنين .. تفاصيل

السعودية تكرم جيشها الأبيض في موسم الحج.. وتعلن خطة استثنائية لضيوف الرحمن

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة صيفية على البحر.. شاهد

كورونا هتختفي في شهر.. مدير مستشفى العزل بالأقصر يرقص فرحا لخروج آخر حالة

أخبار الرياضة.. موليكا يفاجئ جماهير الأهلي.. اتحاد الكرة يكشف موقفه من استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

الدوري الإنجليزي.. شاهد | هدف تريزيجيه الرائع في شباك كريستال بالاس

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

جامعة الأزهر: تعيين عدد كبير من أوائل خريجي الكليات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور

أبرزها الجفاف.. 4 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بحصوات الكلى

بين الغزل والانتقاد.. 10 صور أثارت الجدل لـ روبي .. شاهد