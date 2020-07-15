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أخبار البلد

اليوم .. استئناف العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:06 ص
نيفين القباج - وزيرة
نيفين القباج - وزيرة التضامن
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كتب محمد عبد المنعم
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي سوف يبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء ، حيث يبدأ العمل بـ 220 مكتبا للتأهيل الاجتماعى.

وشددت القباج على توفير الدعم الكامل لها واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتوفير الكمامات والمطهرات والمنظفات والكواشف الحرارية، وذلك على مستوى المديريات بجميع المحافظات مع بدء العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة.

وفي وقت سابق كانت القباج قد قامت بتعليق العمل بمكاتب التأهيل لمنع انتشار جائحة كورونا وأن يوم الأربعاء سيشهد المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية الأبناء والعاملين بتلك المكاتب الخدمية مع بدء استقبال الجمهور.

وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد استراتيجية حماية ورعاية وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تبنت الوزارة المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخدمات المقدمة ومن أهم محاور الاستراتيجية التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، إنشاء قواعد بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الإقتصادي لهم.

أيضًا توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لهم ، وخلق وعي مجتمعي داعم لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى التنسيق مع برنامج "كرامة" لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشملهم بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية للأفراد التي تعاني من الفقر الشديد أو التى لا تستطيع أن تعمل أو تنتج و لديهم عجز كلي أو إعاقة بنسبة كبيرة أعلى من 50%.
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