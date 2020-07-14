AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الأزهر: الدراسة عن بُعد من العام المقبل.. وقبول الطلاب بالتوزيع الجغرافي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:56 م
الأزهر: الدراسة عن
الأزهر: الدراسة عن بعد من العام المقبل وقبول الطلاب بالتوزيع
Advertisements
محمد شحتة
عقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا مع مستشاره لشئون التنسيق الدكتور محمد فرج، الأستاذ بكلية الهندسة، والمهندسة منى ماهر، مدير مركز المعلومات بالجامعة.


وقال الدكتور يوسف عامر، إن الاجتماع جاء لمتابعة نظام التعليم الهجين الذي يتم تطبيقه بكليات القاهرة والأقاليم، بدءا من العام المقبل.


وأضاف عامر، أن نظام التعليم الهجين يجمع بين التعليم التقليدي وهو حضور الطلاب للمحاضرات، والتعليم عن بعد "أون لاين"، يقلل من حضور الطلاب للكليات، وعدم وجود تكدسات أو تزاحم بها، لأنه عدد أيام حضور الطلاب للمحاضرات سيكون قليلا، ما يجعل فرص الإصابة بالمرض أقل، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم ووضع المطهرات بالمدرجات.


وأشار إلى أنه تمت مناقشة خلال اجتماع تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أن توزيع الطلاب الجدد على الكليات العام الدراسي المقبل، سيعتمد على التوزيع الجغرافي، منعا للاغتراب وتحقيقا لشمول التنمي بالأقاليم.


ومن المقرر، أن تنتهي امتحانات نهاية العام التي بدأت في الرابع من يوليو الجاري، في الـ 28 من الشهر نفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة الأزهر تبدأ الاختبارات الإلكترونية بعدد من الكليات

إشراف وتصحيح .. رئيس جامعة الأزهر يوافق على المزايا المالية لأعضاء هيئة التدريس

عميد زراعة عين شمس: الاعتماد على التعليم الهجين خلال العام الدراسي الجديد

بعد دمج نظامي وجهًا لوجه والتعلم عن بعد.. تقليل نسبة الحضور والاعتماد الإلكتروني ضمن خطة التعليم للعام المقبل.. وإلزام الطلاب والأساتذة والعاملين بالإجراءات الاحترازية

الطلاب عن التعليم الهجين: هو الأنسب في ظل الظروف الراهنة ولا بد من علاج أي قصور به

بعد إعلان ملامح خطة التعليم الهجين.. الأعلى للجامعات: 50% منه إلكترونيا والآخر بالحضور .. والطلاب: الأنسب في ظل الظروف الراهنة

ترشيحاتنا

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء لأكثر من 25 ألف وخروجهم من المستشفيات

نحتاج مساعدة.. مستشار البرلمان الليبي: مليشيات أردوغان في طريقها إلى سرت والجفرة

شاهد .. حريق ضخم يلتهم عشرات السيارات بطريق الإسماعيلية .. فيديو

AdvertisementS

متحدث البترول يكشف تفاصيل وسبب انفجار خط أنابيب القاهرة - الإسماعيلية .. فيديو

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الكيرف بينزل.. الصحة: أرقام الإصابات في انحسار.. ولا يستطيع أحد توقع موجة ارتدادية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

عالم يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي في وفيات كورونا

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

هل حذر ترامب أردوغان من تجاوز خط مصر الأحمر في ليبيا؟.. تفاصيل المكالمة

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

محلل ليبي: اتصال ترامب وأردوغان لوضع اللمسات الأخيرة لمعركة سرت والجفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بعد تصدرها التريند .. 5 صور تبرز جمال صابرين شريف